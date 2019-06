Trump je v Iowi in Washingtonu opravil vrsto pogovorov za ABC, ki jih bo ta televizija objavljala naslednje dni. Za zdaj je uspel razburiti vse demokratske predsedniške kandidate, ki so okrepili pozive kongresnim kolegom, naj začnejo s postopkom odstavitve s položaja (impeachment). Volilna zakonodaja v ZDA namreč prepoveduje finančno in drugo pomoč iz tujine.

Trumpov sin Donald mlajši je leta 2016 pričakoval pomoč od ruske pravnice, ki je pred srečanjem v Trumpovi stolpnici obljubljala negativne informacije o Clintonovi, Trump je ruske hekerje javno pozival, naj iščejo elektronsko pošto Clintonove, in hvalil objave nakradenega z demokratskih računalnikov na WikiLeaksu.

»Mislim, da želiš slišati, nič ni narobe s poslušanjem. Če pokliče nekdo iz Norveške in pravi, da ima informacije o nasprotniku, mislim, da bi to želel slišati. Ne gre za vpletanje. Imajo informacijo in mislim, da bi jo vzel. Če bi mislil, da je kaj narobe, bi morda šel do FBI. Ampak FBI nima dovolj agentov, da bi poskrbel za to. Temu se reče opozicijska raziskava,« je izstrelil Trump.

Direktor FBI Christopher Wray je nedavno v kongresu dejal, da je treba takšne informacije iz tujine takoj prijaviti FBI. Trump je za ABC dejal, da se Wray moti, ker se te stvari v življenju ne odvijajo tako. »Povem vam, da sem videl marsikaj v svojem življenju, in mislim, da nikoli nisem klical FBI. Pač nekoga vržeš iz pisarne, narediš, kar je treba, vendar ne kličeš FBI,« je dejal predsednik ZDA in spravil v obup demokrate, ki še vedno oklevajo z impeachmentom.

Kongresni demokrati nadaljujejo s preiskavami, izdajo pozivov na zaslišanja, glasujejo o zaničevanju kongresa, grozijo s civilnimi tožbami, vendar pa impeachmenta ne nameravajo sprožiti, ker gre za proces v dveh delih. Najprej predstavniški dom opravi vlogo tožilca in velike porote, senat pa vlogo sodnika. V senatu imajo večino Trumpovi republikanci, ki ga bodo oprostili.

Kmalu bodo v kongresu zaslišali nekdanjo Trumpovo sodelavko Hope Hicks, ki je februarja 2018 zapustila Belo hišo kmalu zatem, ko je v odboru za obveščevalne zadeve predstavniškega doma priznala, da je za predsednika izrekala »bele laži«. Demokrate v predstavniškem domu, ki jo bodo v kratkem zaslišali, zanima, kaj to pomeni in še kaj drugega.

Hicksova se za razliko od drugih nekdanjih in sedanjih članov Trumpove vlade ne skriva pred kongresnim pozivom. Med drugim tudi zato, ker nima denarja za odvetnike, ki jih bo potrebovala, ko bodo demokrati zaradi zavračanja pozivov začeli izrekati denarne kazni. Imajo tudi možnost aretacij oseb, ki ne sodelujejo, vendar tega nevarnega ukrepa ne nameravajo sprejeti.