Temeljni kamen za zmago ekipe iz Missourija sta postavila Ryan O'Reilly (17.) in Alex Pietrangelo (20.) v prvi tretjini. Dokončno sta tekmo odločila Braydon Schenn (52.) in Zach Sanford (56.). Blestel je tudi vratar Jordan Binnington z 32 obrambami. Za gostitelje je častni zadetek dosegel Matt Grzelcyk (58.), ki pa je le popravil vtis svoje ekipe.

Že omenjeni 28-letni O'Reilly je bil razglašen tudi za najkoristnejšega igralca finalne serije in bil s tem tudi najzaslužnejši za prvo lovoriko St. Louisa v ligi v 52-letni zgodovini kluba.

»Ne morem verjeti, kaj nam je uspelo. Občutek je neverjeten. Sploh ne morem dočakati, da se vrnemo domov in praznujemo s celim mestom,« pa je po tekmi povedal vratar Binnington in dodal, da je bil zmagovalni pokal, ki sicer tehta 15,5 kg, veliko težji, ko ga je dvignil nad glavo, kot pa si je to mislil.

»Že dolgo nisem delal fitnesa za zgornji del telesa. Zdaj bom zanesljivo s pokalom naredil še nekaj vaj,« je v šali še dodal hokejist.

Za St.Louisom je res neverjetna, skoraj filmska zgodba. Ekipa je po prvem delu rednega dela sezone, 3. januarja letos, zasedala dno lestvice. Sledil je veliki preobrat v igri, moštvo je začelo zmagovati v serijah in si kot petouvrščeno na zahodu zagotovilo mesto v končnici, na koncu pa tudi zmagovalni pokal.

Redni del je St. Louis zaključil z nizom 28 zmag, osmih zmag po podaljšku in petimi porazi, nalet pa se je nadaljeval vse do finala zahodne konference, kjer s 4:2 v zmagah padel San Jose Sharks.

Sledil je drugi veliki finale v zgodovini kluba. Ekipa iz ameriškega središča bluesa je namreč edinkrat doslej v finalu igrala leta 1970, tri leta po priključitvi v ligo, ko se je prav tako pomerila z Bostonom in serijo izgubila brez dobljene tekme.

Za finalni razplet je sledil dvoboj s spočitim in prav tako v končnici dominantnim moštvom kosmatincev, ki je v lovu na svoj sedmi naslov v konferenčnem finalu odpihnilo Carolino Hurricanes in imelo obilo časa za priprave, da pokal prinese v glavno mesto zvezne države Massachusetts. A na odločilni sedmi tekmi je bil spretnejši in srečnejši St. Louis.