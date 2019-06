Prekomerno potenje, ki ni povezano le z vročim okoljem ali fizično aktivnostjo, imenujemo hiperhidroza in je obravnavano celo kot bolezensko stanje.

Izrazito potenje in hiperhidroza Izrazito potenje se pri večini ljudi normalno pojavi zaradi visoke zunanje temperature v poletnih mesecih kot tudi v ogrevanih prostorih pozimi, pri športnih aktivnostih ter fizičnem delu in ob povišani telesni temperaturi zaradi različnih bolezni. »Na povečano potenje vplivajo tudi psihični stres, hormonske spremembe v nosečnosti in menopavzi ter prekomerna telesna teža,« razloži dr. Urša Fratnik Florijančič, ki je po končani medicinski fakulteti opravila specializacijo s področja dermatovenerologije. Vzroke za potenje lahko najdemo tudi v nekaterih boleznih, pri katerih je spremenjeno delovanje žlez znojnic (motnje delovanja ščitnice, sladkorna bolezen, hipoglikemija in druge). Prav tako ljudje opazijo, da imajo težave s potenjem, če uživajo močno začinjeno hrano, alkohol ali zaradi kajenja. Približno 0,05 odstotka ljudi se poti brez očitnega vzroka, največkrat pod pazduhami, sledijo stopala, dlani in obraz. V teh primerih govorimo o hiperhidrozi. Gre za abnormalno prekomerno potenje, ki ni povezano s toploto ali telesno aktivnostjo. Potenje je lahko tako močno, da so oblačila dejansko premočena, kapljice potu pa se vidno nabirajo tudi na preostalih delih telesa: dlaneh, stopalih…

Zdravljenje in ukrepi, ki lahko pomagajo Zdravilo, ki bi popolnoma in trajno ustavilo potenje, ne obstaja. Kljub temu lahko ljudje, ki trpijo zaradi prekomernega potenja, danes izbirajo med številnimi možnostmi, ki ublažijo obremenjujoče simptome. Mnogi ljudje se proti potenju bolj ali manj neuspešno borijo z uporabo dezodorantov in antiperspirantov, nekateri celo z uporabo zdravil, psihoterapije, iontoforeze, botoksa in kirurških postopkov zdravljenja – kiretaže znojnic, simpatektomije zgornjih simpatičnih ganglijev. »Z najnovejšo metodo miradry lahko potenje na področju pazduh odpravimo neboleče, neinvazivno in trajno,« pove sogovornica, ki tudi opozori, da naprava ni mišljena le za zdravljenje hiperhidroze, temveč za katero koli stopnjo potenja, ki posamezniku predstavlja oviro pri njegovem vsakdanjem poslovnem in družabnem življenju. Ker je metoda miradry za zdaj na voljo le za odpravo potenja na področju pazduh, se za druga področja (podplati, stopala…) še vedno največ uporablja botoks, ki daje prav tako dobre rezultate, vendar je treba terapijo ponavljati od šest do devet mesecev.