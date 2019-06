Predsednica predstavniškega doma kongresa je pred tremi tedni zahtevala, naj Facebook odstrani prirejene posnetke, na katere je potem veselo opozarjal predsednik ZDA Donald Trump. Zuckerberg je to zavrnil, ker naj bi šlo za poseg v pravico svobode govora.

Umetnika Bill Posters in Daniel Howe sta mu sedaj postregla nekaj njegove lastne juhe z objavo Zuckerbergovega posnetka, vendar s spremenjenim besedilom. Spremenila sta ga v negativnega junaka filmov o Jamesu Bondu, ki se hvali s svetovno prevlado.

Posnetek kroži po instagramu, ki je v lasti Facebooka, in vimeu. Družabne spletne strani in drugi mediji imajo velike težave s pojavom lažnih videov, kjer lahko pobalini in pokvarjenci celo v živo spreminjajo govorjeno besedo. Kot kažejo dosedanje izkušnje, naivnežev, ki bodo lažnim novicam verjeli, ne bo nikoli primanjkovalo.

Umetnika sta video ustvarila z namenom, da opozorita na dejstvo, da ima Zuckerberg nadzor nad zasebnimi podatkih dveh milijard ljudi. Tako kot se po instagramu in facebooku prikazujejo druge lažne neumnosti, se bo sedaj tudi Zuckerbergovo bahanje z nadzorom človeštva. »To vsebino bomo obravnavali, tako kot obravnavamo druge napačne informacije na Instagramu,« je sporočil Zuckerbergov facebook.

Facebook ne prepoveduje laži na svojih straneh, vendar pa jih umakne v ozadje, če jih nadzorniki dejstev označijo kot laži. Enako politiko šele uvaja za instagram. Nadzorniki dejstev so v tem primeru tudi kredibilne medijske organizacije, kot so tiskovne agencije.