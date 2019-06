Podatki so šele prvi izziv

Zagotovo je več ljudi, ki jih predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje niso povsem potolažili, ko so včeraj zatrdili, da je šlo pri napačnem številu čakajočih pacientov samo za statistično napako, in še to pri podatkih, ki za statistično analizo zdravstvenega sistema niso zelo pomembni. A čeprav je dvomljivcev veliko, je zelo verjetno, da ne bomo zgrešili, če zatrdimo, da je Aleš Šabeder tisti, ki ga je napaka najbolj zmotila. Ko je pred dobrima dvema mesecema kandidiral za zdravstvenega ministra, si je za prvo prioriteto postavil zadovoljstvo bolnika, na retorično vprašanje, kaj zadovoljen bolnik potrebuje, pa si je odgovoril, da so to čim krajše čakalne vrste. Tega, po njegovem ključnega problema se je nameraval lotiti nemudoma. Najprej bi počistil čakalne sezname – tako, da bi po telefonu pri vseh čakajočih pacientih preverili, ali res čakajo ali pa so morda storitev že opravili pri zasebniku. Takih naj bi bila desetina ali celo petina čakajočih. Nato bi analiziral podatke o produktivnosti zdravnikov, saj naj bi med vodenjem ljubljanskega kliničnega centra ugotovil, da nekateri naredijo celo petkrat več kot drugi. Podatki sicer kažejo, da zdravniki skupno naredijo vse več, število čakajočih pa kljub temu narašča, saj starajoče se prebivalstvo potrebuje več zdravljenja in nege. Zato bi Šabeder zdravstveni denar usmeril k tistim, ki jih bodo demografska gibanja najbolj obremenila. Najprej s pilotskim programom za ortopedijo, ki je že dolgo najbolj oblegana. »Čakalne dobe so kompleksen problem in se jih je treba tudi tako lotiti, zato je prav, da razumemo tudi ključne vzroke za njihov nastanek,« je dejal in poudaril, da se problem odpravlja samo z večletnim načrtom.