Volilno leto se hitro približuje, natrlo se je tudi že dva ducata demokratskih kandidatov in tudi osamljen republikanski izzivalec za naslednika Donalda Trumpa, možnosti najbolj izpostavljenimi med njimi pa so v paru s predsednikom na nacionalni ravni preverili na javnomnenjski agenciji zasebne univerze Quinnipiac iz Connecticuta. Rezultati so za slovenskega zeta porazni, saj so mu pripisali poraz v »dvobojih« tako z najverjetnejšim demokratskim tekmecem Joejem Bidnom kot še peterico nadaljnjih demokratov, ki lahko na strankarskih volitvah spodnesejo bivšega ameriškega podpredsednika. Biden bi po omenjeni anketi Trumpa premagal s 53 proti 40 odstotkom glasov, sedanja senatorja oziroma senatorki pa z nekoliko manjšimi razlikami. Bernie Sanders bi tako slavil z 51 proti 42, Kamala Harris z 49 proti 41 in njena kolegica Elizabeth Warren z 49 proti 42. Cory Booker pa se je poravnal z županom South Benda Petom Buttigiegeom s 47-odstotno podporo proti Trumpovi 42-odstotni.

Za Bidna ženske, temnopolti, Latinskoameričani Bidna so na vrh demokratskih izzivalcev postavile ženske s 60-odstotno podporo, medtem ko jih je Trumpu izreklo le 34 odstotkov. Moški anketiranci imajo do Trumpa in Bidna skoraj izenačen odnos, a vseeno za odstotno točko v prid bivšemu podpredsedniku s 47 proti 46. Isto razmerje so anketarji zaznali med belopoltimi volilci obeh spolov, medtem ko Bidna znova podpira skoraj dvakrat več latinskoameriških volilcev kot sedanjega predsednika (58 proti 33 odstotkov). Pri temnopoltih je Trump v popolni nemilosti z le 12-odstotno podporo v primerjavi s 85-odstotno, ki jo uživa Biden. Strankarska pripadnost vprašanih je pri podpori omenjenima očitno odločilna, saj republikanci z 91 odstotki proti 6 podpirajo Trumpa, demokrati pa s 95 proti 3 Bidna. Do volitev je sicer še 17 mesecev, a prednost slednjega je za Tima Malloya, pomočnika direktorja univerzitetne agencije, vsestranska na nacionalni ravni. Hkrati pa opozarja, da Trumpovih 42 odstotkov podpore ni noben poseben pokazatelj, saj je ta le za odstotno točko nižja od najvišje, kar so jih v času njegovega predsedovanja zaznali.