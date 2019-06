Manj kot 48 ur po ponedeljkovi tekmi nogometnih reprezentanc Latvije in Slovenije v Rigi v kvalifikacijah za EP 2020 sta se v dobrih sto kilometrov oddaljeni Valmieri danes pomerili še izbrani rokometni vrsti teh dveh držav, prav tako v boju za nastop na Euru 2020. Ekipa nogometnega selektorja Matjaža Keka je povozila Latvijce s 5:0, zasedba rokometnega stratega Veselina Vujovića pa je po štirih zmagah v kvalifikacijah prvič izgubila (24:25) in bo prvo mesto v skupini 4 potrjevala v nedeljo, 16. junija, v Kopru proti Estoniji, zadnjeuvrščeni reprezentanci še brez osvojene točke po štirih krogih.

Pred začetkom tekme v olimpijskem centru Vidzemes je bila računica za obe reprezentanci povsem jasna: Slovenija si je za potrditev prvega mesta (ob pričakovani zmagi proti Estoniji v nedeljo) lahko privoščila tudi poraz s petimi goli razlike, saj je v Mariboru premagala Latvijo s 27:21, današnji gostitelji – v zadnjem krogu jih čaka gostovanje na Nizozemskem – pa so za potrditev vsaj drugega mesta v skupini 4 in napredovanje na EP 2020 nujno potrebovali vsaj remi. Obračun v Valmieri so bolje začeli Latvijci (5:2, 6:3), ki so imeli prednost treh golov tudi v 21. minuti (10:7), predvsem po zaslugi zvezdnika Dainisa Krištopansa (šest golov v prvem polčasu) in vratarja Artursa Kugisa (osem obramb) so si tik pred odhodom na odmor priigrali tudi rekorden naskok štirih golov v prvih tridesetih minutah igre (14:10).

Po ostrih besedah selektorja Vujovića (od 17 igralcev je na tribune med gledalce poslal Aleksandra Špendeta, igralca Metalurga iz Skopja) med polčasoma v garderobi so Slovenci prišli na igrišče kot prerojeni, vstop organizatorja igre Mihe Zarabca in globoka obramba pa sta prinesla veliko spremembo. Jure Dolenec je v 36. minuti poskrbel šele za tretje izenačenje na tekmi na 15:15 (po začetnih 0:0 in 1:1), član Barcelone pa je v naslednji minuti zadel tudi za premierno vodstvo Slovenije. Latvijci so hitro odgovorili z delnim izidom 5:1, nato spet gostje s 4:0, po še štirih zaporednih izenačenjih – od 21:21 do 24:24 – pa je o zmagovalcu odločala dramatična končnica.

Učinkoviti Krištopans (v naslednji sezoni menda še ostaja član evropskega prvaka Vardarja, potem pa odhaja v Paris Saint-Germain) je v predzadnji minuti s svojim 13. golom zadel za vodstvo s 25:24. Fantastični vratar Kugis (skupaj 19 obramb), član nemškega prvoligaša Grosswallstadta, je 12 sekund pred zadnjim znakom sirene ubranil sedemmetrovko Juretu Dolencu, priigral Latviji zmago in prvo uvrstitev na veliko tekmovanje (EP, SP, OI) v zgodovini samostojne države od leta 1991.

S porazom v Latviji ni Slovenija, ki si je sicer že predčasno uvrstila na EP 2020, ničesar izgubila, je pa neuspeh pomenil razprodajo težko priborjenega rokometnega rejtinga in ugleda proti reprezentanci, ki spada v drugi ali celo tretji kakovostni evropski razred. Tudi selektor Veselin Vujović je bil upravičeno nezadovoljen: »Kakor smo tekmo začeli, tako smo jo tudi končali. Nismo si zaslužili zmage, prav tako ne remija. Zadnje tri strele, ki bi nam prinesli pomembno točko, smo zgrešili, Latvijci pa so po sedmih zaporednih 'mrtvih' napadih po zaslugi Krištopansa zadeli za zmago, čeprav smo vedeli, kam bo streljal. Ni konec sveta, ker smo izgubili, a pristop ni bil pravi, in to je najbolj skrb vzbujajoče.« Podobno je razmišljal tudi Miha Zarabec: »To, da nam je Krištopans zabil kar 13 golov, je bilo absolutno preveč. Vedeli smo, kako in kam strelja, a ga nismo mogli ustaviti. Očitno smo se ga preveč ustrašili in ga preveč spoštovali. Kljub slabi igri smo na koncu še vedno imeli priložnosti za točko ali celo dve, vendar jih na žalost nismo izkoristili.«

Skupina 4, peti krog: Latvija – Slovenija 25:24 (14:10), Estonija – Nizozemska (danes ob 18.30), trenutni vrstni red: Slovenija in Latvija po 8, Nizozemska (-1) 2, Estonija (-1) 0.