Na severu Italije zaradi poplav evakuirali več sto ljudi

Sever Italije so zaradi obilnega deževja in taljenja snega v gorah prizadele poplave. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je najhuje prizadeta pokrajina Lecco, kjer so po uradnih podatkih evakuirali okoli 800 ljudi. V pokrajini Brescia pa so zaradi zemeljskih plazov na varno umaknili več kot 70 ljudi.