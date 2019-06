Žalik za zdaj sicer še ostaja v podjetju, vendar Arsenovič pričakuje, da bo kmalu tudi razrešen. Da do tega še ni prišlo, je razlog v tem, da naj bi se direktor z vsemi pravnimi sredstvi trudil ostati še kakšen dan dlje na stolčku.

»Zato bomo imeli verjetno nekaj več dela, a smer novega vodstva občine je jasna - trudili se bomo, da bodo javna podjetja delala izključno v interesu občanov,« je dejal mariborski župan in dodal, da bo v kratkem imenovan novi začasni direktor, v tem času pa bodo pripravili razpis, tako da bi lahko jeseni dobili novega direktorja s polnimi pooblastili.

Arsenovič je ob tem še enkrat poudaril, da lani odprta sortirnica kot taka ni sporna, tudi analize so pokazale, da daje pozitivne rezultate. Sicer nikakor ne takih, kot so bili načrtovani, niso pa ti negativni, je še dodal.

Žalik je danes v odzivu zavrnil trditve, da se oklepa stolčka. Kot je dejal, je odstopno izjavo županu izročil že pred izredno sejo mestnega sveta 25. aprila, tako njemu kot zaposlenim v Snagi pa da je takrat povedal, še zmeraj pa stoji za temi besedami, da je potrditev novih cen ravnanja z odpadki nujna, tudi če bo politika terjala njegovo objektivno odgovornost in odstop.

»Nujnost dviga cene ni posledica slabega vodenja podjetja, pač pa korenitih sprememb na trgu odpadkov, o katerih danes govori ne le vsa Slovenija, pač pa ves svet. Kot direktor sem varuh zakonitosti poslovanja podjetja. V vsem času mojega mandata smo delali v skladu z zakonodajo, zato je nedopustno, da se trenutno dogajajo imenovanja, sprejemajo sklepi, ki niso zakoniti,« je še dodal Žalik.

Novi člani nadzornega sveta Snage so ob Škrinjarju od nedavnega še Zorica Zajc Kvas, Viljem Pozeb in Stojan Auer. Prejšnji nadzorniki na majski seji namreč niso razrešili Žalika, so pa, v skladu s sklepom mestnega sveta naročili izvedbo revizije poslovanja. Vodenje Snage naj bi začasno za tri mesece družbe prevzel Alan Perc, sicer prvi mož Energetike Maribor.

Mariborska Snaga je že nekaj časa v likvidnostnih težavah, ki so jih mestni svetniki konec aprila omilili z dvigom cen odvoza odpadkov. Ob tem so tako v podjetju kot na občini zatrjevali, da dvig cen ni posledica naložbe v sortirnico, pač pa dejstva, da se te niso spremenile od leta 2014, medtem pa je prišlo do realnega dviga stroškov.

Da lanske izgube ne gre pripisati projektu sortirnice, pač pa prenizkim cenam odvoza odpadkov, je na marčevski izredni seji odbora za komunalo zagotavljal tudi Žalik.

Čeprav so na aprilski seji podprli podražitev, je bila večina svetniških skupin kritična do vodstva javnega podjetja in je podprla skorajšnjo skupščino ter iskanje odgovornosti za sedanje stanje vseh tistih, ki so ga povzročili.

Mestni svet je zato izglasoval sklep, da župan sproži postopek izredne zunanje revizije dela uprave Snage za zadnja tri leta, v primeru ugotovitve nepravilnosti pa zoper odgovorne sproži ustrezne odškodninske in kazenske postopke.