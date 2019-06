Odbor za vladni nadzor in reforme je zahteval informacije o tem, kako je prišlo do odločitve, da se v vprašalnik vključi vprašanje o državljanstvu anketiranca.

To po trditvah znanstvenikov univerze Harvard prinaša pomembno praktično posledico. Latinskoameriška gospodinjstva vprašalnikov ne bodo izpolnjevala, ne bodo prešteta in se pri delitvi proračunskih sredstev in risanju meja volilnih okrožij ne bodo upoštevala. Ker gre večinoma za demokratske volivce, vprašanje politično koristi republikancem.

Trumpova vlada trdi, da je vprašanje vključeno zato, ker želijo imeti boljši statistični pregled nad prebivalstvom ZDA in zavrača politično motivacijo. Pravosodno ministrstvo je sporočilo, da so dokumenti zaščiteni, ker gre za zaupno komunikacijo med odvetnikom in stranko.

Z uveljavitvijo izvršnega privilegija pa se avtomatično postavlja vprašanje, kaj skriva. »To naravnost kliče po vprašanju kaj skrivajo? Gre za nov primer zanikanja ustavnega mandata kongresa za nadzor vlade,« je izjavil predsednik odbora Elijah Cummings.

Odbor je nadaljeval z drugo točko dnevnega reda, kar je bila potrditev kazenske in civilne obtožbe, da pravosodni minister William Barr zaničuje kongres. Enako so potrdili tudi za ministra za trgovino Wilburja Rossa, pod katerega spada tudi urad za štetje prebivalstva.