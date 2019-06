Učitelji: Listi letijo iz učbenikov! Založbe: Skrbimo za kakovost!

Učitelji in učiteljice, ki skrbijo za šolske učbeniške sklade, se velikokrat pritožujejo, da se učbeniki prehitro obrabijo. Razlog naj bi bila slabša kakovost izdelave. To sicer bolj skrbi učitelje kot starše, saj so lastnice učbenikov šole, učenci pa si jih izposojajo. Založbe trdijo, da so reklamacije redke.