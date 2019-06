Predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi je v preteklem tednu sporočil, da je ECB znižala napoved rasti BDP v evrskem območju za leti 2020 in 2021. Napovedi ECB glede inflacije pa so pod ciljnimi ravnmi centralne banke. To pomeni, da se tudi ECB najverjetneje približuje ponovnemu kvantitativnemu sproščanju v prihodnjih letih in podaljšanju nizkih temeljnih obrestnih mer. Zaradi obeh nastopov voditeljev centralnih bank so ameriški in evropski trgi junija (računano v evrih) pridobili dobre 3 odstotke.

Verjetnost bolj ugodnih monetarnih politik centralnih bank dvigujejo tudi odčitki PMI za mesec maj. Nemški proizvodni PMI je maja znašal 44,3 točke, kar je že peti zaporedni mesec krčenja proizvodnega sektorja v Nemčiji. Nova naročila so se še naprej zmanjševala predvsem zaradi manjšega povpraševanja v avtomobilski industriji in posledic preklicevanja naročil. Poleg tega se je stopnja izgube delovnih mest v nemškem proizvodnem sektorju najbolj pospešila od januarja 2013. V ZDA pa je negativno presenetil storitveni PMI, ki se je maja znižal na 50,9 točke (z aprilskih 53 točk) in je bil krepko pod pričakovanji, ki so znašala 53,2 točke.

Med največja kratkoročna in srednjeročna tveganja še vedno spada zaostrovanje trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, ki bi lahko po nekaterih ocenah znižala globalno rast tudi za pol odstotne točke do konca leta 2020. Poleg trgovinskih trenj med ZDA in Kitajsko med tveganja spadajo še prihajajoča trgovinska pogajanja med ZDA in EU, brexit in fiskalne težave nekaterih držav evrskega območja.