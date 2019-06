Predlagatelji sprememb zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, pod njim je prvopodpisani poslanec NSi Jernej Vrtovec, predlagajo predvsem preložitev uvedbe enotne embalaže iz leta 2020 na leto 2023. Predvidevajo tudi ustanovitev sklada, prek katerega bi se trošarine iz prodaje tobačnih izdelkov namenile za programe preprečevanja kajenja.

Po navedbah predlagateljev je Slovenija v tem ukrepu osamljena. Opozarjajo tudi, da enotna embalaža ne zmanjšuje uporabe tobaka, povečuje pa uporabo ponarejenih izdelkov, tihotapstvo in zmanjšuje trošarinske prihodke. Opozorili so na morebitno zmanjšanje prihodkov iz prodaje tobačnih izdelkov v obmejnih in tranzitnih prodajalnah.

V koaliciji za preprečevanje zasvojenosti pa trdijo, da so argumenti sporni in netočni, raziskave, ki jih navajajo poslanci, pa je financirala tobačna industrija.

Matej Košir z inštituta Utrip je poudaril, da Slovenija pri uvajanju enotne embalaže ni osamljena, uvajajo jo tudi nekatere gospodarske partnerice Slovenije. Primerjanje s Hrvaško in Avstrijo se mu zdi neprimerno, ker državi kršita evropsko direktivo, primer tega je omejevanje kajenje v javnih zaprtih prostorih.

Predstavil je tudi rezultate znanstvenih raziskav o vplivu enotne embalaže na zmanjšanje kajenja. »Francozi so ugotovili, da je zaradi enotne embalaže in višje cene v Franciji v zadnjih dveh letih, od uvedbe ukrepa, za 1,6 milijona manj kadilcev,« je povedal Košir. Podpis tega zakona je označil za nemoralno in nerazumljivo dejanje podpore smrtonosni tobačni industriji. Zaradi kajenja namreč po oceni Svetovne zdravstvene organizacije vsako leto umre od sedem do osem milijonov ljudi.

Miha Lovše iz Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo pa je izpostavil, da se predlagatelji zakona veliko ukvarjajo z prihodki, premalo pa z odhodki, ki so povezani s kajenjem. »V zdravstveni blagajni in tudi na drugih področjih ogromno škode povzročajo bolezni in umrljivost zaradi uporabe tobačnih izdelkov,« je dejal. Dodal je, da sumi, da podpisniki predloga zakona vsebine tega ne poznajo dobro.