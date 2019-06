Piščanec fafa

Sestavine:

Potrebujemo 500 g piščančjega fileja (prsi ali bedra), 400 g špinače, 1 večjo čebulo, 2 stroka česna, 3 cm korenine ingverja, 2 jušni žlici oljčnega olja, 2 jušni žlici sojine omake, košček masla, 4 dl kokosovega mleka, 300 g dolgozrnatega riža, 25 g kokosovih kosmičev (moke).

priprava

Čebulo olupimo in sesekljamo, česen olupimo, ingver olupimo in sesekljamo. Vse skupaj stresemo v večjo skledo, dodamo dve žlici olja in sojino omako ter dobro premešamo. Meso narežemo na dva centimetra debele koščke, jih stresemo v skledo in vse skupaj dobro premešamo. Postavimo v hladilnik. Operemo špinačo in jo, če so listi že večji in trši, na hitro blanširamo (dve minuti) v rahlo osoljeni vodi in takoj ohladimo v čim bolj mrzli vodi. Če imamo mlado špinačo, blanširanje preskočimo. Špinačo z ostrim nožem narežemo. Skuhamo riž. V večji lonec ali veliko ponev damo košček masla, pristavimo in segrejemo, ko se razpusti in zavre, pa dodamo vsebino sklede, ki smo jo spravili v hladilnik. Malo popražimo, da čebula postekleni in se meso malo popeče, nato vse skupaj zalijemo s kokosovim mlekom. Solimo in popramo ter premešamo. Počasi kuhamo tako dolgo, da je meso kuhano in se jed nekoliko zgosti. Nato dodamo narezane špinačne liste, zmešamo in počasi kuhamo še tri minute. Nadevamo na krožnike, kamor smo še prej v obliki kupčkov nadevali kuhan riž, in posujemo s kokosovimi kosmiči. Nemudoma postrežemo in si po tahitijsko zaželimo dober tek: tama'a maita'i!