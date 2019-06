Gradbeni inženirji ne smejo voditi gradnje trgovin

V družbi Elea iC so šokirani, da vodja projekta gradnje trgovskega objekta Ikea ne more biti pooblaščeni gradbeni inženir, saj so v preteklosti to lahko bili. Ministrstvo na drugi strani vztraja, da se pri objektih, “ki so namenjeni za uporabo ljudi, ali za vizualno izpostavljene objekte” za vodjo projekta določi arhitekta.