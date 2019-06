Ministrstvo je kot pravilno potrdilo stališče Arsa, da gre za poseg, ki bi lahko imel pomemben vpliv na okolje, zaradi česar je treba izvesti presojo vplivov na okolje in pred morebitnim posegom pridobiti okoljevarstveno soglasje, so pojasnili na ministrstvu. Pri odločanju so upoštevali predložena strokovna mnenja, lokacijo posega, oddaljenost nameravanega posega od posameznih vodotokov ter dejstvo, da podzemne vode, podtalnica in kmetijska zemljišča na tistem območju nimajo dobrih regeneracijskih sposobnosti.

Ob upoštevanju načela previdnosti se je tako ministrstvo strinjalo s stališčem Arsa, da gre za poseg, za katerega je potrebna presoja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja.

Ministrstvo je ob tem potrdilo ugotovitve Arsa, da se bo drenažni radij povečal in da bo izveden tudi na drugi globinah, kot je bilo predhodno hidravlično lomljenje, nekoliko spremenjen pa bo tudi postopek hidravličnega lomljena. Gre torej za poseg, ki ima za posledico spremembe v delovanju naprave, in za dela ali posege, ki spreminjajo fizično stvarnost območja.