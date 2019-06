Novomeški policisti pa so tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo, izsledili tudi v krajih Prilipe, Preloka, Špeharji in Čatež ob Savi. Prijeli so pet državljanov Alžirije, štiri državljane Sirije, tri državljane Pakistana in državljana Indije.

Med Zavrčem in Drenovcem so policisti pri nedovoljenem prehodu meje odkrili dva državljana Tunizije. V Središču ob Dravi so policisti prijeli dva državljana Alžirije, so sporočili s PU Maribor.

Ljubljanski policisti so v Cikavi in Ljubljani prijeli tri tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Gre za državljane Sirije, Tunizije in Maroka, postopki z njimi pa še niso končani.