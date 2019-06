»Po treh letih in dveh zamujenih rokih moramo 31. oktobra zapustiti EU,« je povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. To bo v primeru, da bo postal britanski premier, storil z dogovorom z Brusljem ali brez. Namerava se tudi znova pogajati o dogovoru, ki ga je Mayeva dosegla z Evropsko komisijo in so ga britanski poslanci že trikrat zavrnili. Zato so izstop, ki je bil sprva predviden 29. marca, že dvakrat preložili, nazadnje na 31. oktober.

Nova preložitev bi po Johnsonovih besedah pomenila poraz konservativne stranke na naslednjih parlamentarnih volitvah proti opozicijskim laburistom. V laburistični stranki so medtem ocenili, da razprava med konservativci glede brexita »postaja zaskrbljujoča, smešna in nepremišljena«.

Danes so ob podpori nekaterih konservativnih poslancev v poslansko zbornico vložili predlog, na podlagi katerega bodo poslanci 25. junija znova prevzeli nadzor nad delom parlamenta in vložili zakonodajo, s katero bi preprečili brexit brez dogovora. O predlogu bo poslanska zbornica predvidoma glasovala še danes.

Evropska komisija pa se je medtem odzvala na Johnsonovo izjavo, da Velika Britanija ne bo poravnala "računa za ločitev" v višini 39 milijard funtov (43,8 milijarde evrov), če EU Londonu ne bo ponudila boljših izstopnih pogojev.

Združeno kraljestvo bo moralo poravnati svoje finančne obveznosti, kar je eden od pogojev za začetek pogajanj o prihodnjem trgovinskem dogovoru, so zatrdili v Bruslju.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pa je v torkovem intervjuju za Politico povedal, da se EU ne bo znova pogajala o izstopnem sporazumu, ki skupaj s politično izjavo o prihodnjih odnosih sestavlja dogovor o brexitu.

Johnson je eden od glavnih favoritov za naslednika Mayeve na čelu konservativne stranke in s tem tudi na premierskem položaju. Za položaj vodje konservativcev se poteguje še devet drugih kandidatov. Poslanci konservativne stranke bodo o kandidatih prvič glasovali v četrtek, nato pa predvidoma še večkrat prihodnji teden. Poslanci bodo izbrali dva kandidata, o katerih bo nato odločilo članstvo stranke. Novi vodja konservativcev naj bi bil znan do konca julija.