Policija je posredovala proti protestnikom, ker shod ni bil prijavljen. Po podatkih nevladne organizacije OVD Info je policija aretirala najmanj 57 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekateri protestniki so nosili majice v podporo preiskovalnemu novinarju Ivanu Golunovu, ki je bil minuli teden aretiran zaradi domnevne preprodaje drog. Aretacija 36-letnika je sprožila val ogorčenja in solidarnosti v ruski javnosti. Trije največji časniki v državi so v ponedeljek objavili naslovnico, na kateri je z velikimi črkami pisalo »Jaz sem/mi smo Ivan Golunov«.

Shod so sprva organizirali v podporo Golunovu, vendar je bil novinar v torek nenadoma izpuščen, obtožbe proti njemu pa ovržene. Mnogi v izpustitvi Golunova vidijo poskus Kremlja, da bi preprečil val protestov.

Iz Kremlja so v torek sporočili, da bi protest motil praznovanja ob dnevu Rusije, ki je dela prost dan. »Kar se je zgodilo Ivanu Golunovu, se dogaja vsak dan po vsej državi. Veliko primerov, povezanih z drogo, se zgodi tako,« je izjavil mladi protestnik, ki je nosil majico z napisom »Jaz sem Golunov«.

Manjša skupina okoli 100 protestnikov se je zbrala tudi v Sankt Peterburgu, kjer so pozvali oblasti, naj izpustijo žrtve policijskih zlorab, kot je ugledni zgodovinar Jurij Dmitrijev, poroča AFP.