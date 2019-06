Princ je s prijatelji prispel v Dubrovnik prejšnji teden z luksuzno 145-metrsko jahto Yas, ki je v lasti njegovega očeta Hamdana bin Zajeda al Nahjana. V soboto so se zabavali v znanem lokalu Culture Club Revelin v starem mestnem jedru Dubrovnika. Ko so se nekaj pred 6. uro v nedeljo zjutraj začeli odpravljati iz kluba na jahto in so videli račun, pa so ostali brez besed, poroča Jutarnji list.

Znesek je bil tako visok, da niti bogati princ ni v denarnici imel dovolj denarja, da bi osebno plačal račun, temveč so prispevali tudi njegovi prijatelji, s katerimi je preživel noč. Menda so gosti iz emiratov sprva zavrnili plačilo tako visokega računa, tako da je osebje lokala poklicalo policijo, dodaja časnik. Izpostavlja, da so se zadeve hitro uredile ter da ni bilo nobenih incidentov. Tuji gosti se bodo verjetno dolgo spominjali junijske noči v Revelinu, ko so drago plačali šampanjce Armand de Brignac, Roederer Cristal Rose in Dom perginon ter viski Chivas Regal, še navaja časnik. Poudarja, da višina računa predstavlja znesek, ki meji na letno plačo večjega števila zaposlenih v Revelinu.

Najdražja je bila šestlitrska steklenica šampanjca Armand de Brignac Ace of Spades Gold brut - Metuzalem, za katero je družba z jahte plačala 120.000 kun (16.210 evrov). Spili so tudi 13 steklenic šampanjca Louis Roederer Cristal Rose Brut Millesime, ki v Revelinu stane 10.000 kun (1350 evrov) za 0,75-litrsko steklenico, še piše časnik, ki je objavil tudi račun z zabave.

Obiskovalci kluba so za časnik razkrili, da družba iz Združenih arabskih emiratov ni vzbujala posebne pozornosti in se je zabavala, kot drugi gosti. Pijačo so plačali tudi hostesam in latinskoameriškim plesalkam v klubu.