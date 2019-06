V odškodninski tožbi, s katero nekdanja ministrica za izobraževanje Setnikar Cankarjeva državo odškodninsko toži za škodo, ki naj bi ji jo Komisija za preprečevanje korupcija (KPK) povzročila s tem, ko je leta 2015 v aplikaciji Supervizor med drugim objavila podatke o njenih honorarjih, je ljubljansko okrožno sodišče danes izpeljalo prvi narok glavne obravnave.

Na njem je sodnica Dušana Bajc povedala, da je bilo od pripravljalnega naroka v spis vloženih nekaj pripravljalnih vlog, pa tudi odgovor tožnice na pripravljalno vlogo državnega odvetništva, ki v tem primeru zastopa KPK oziroma državo. V njem odvetnica Setnikar Cankarjeve Nataša Pirc Musar predlaga tudi nekaj novih dejstev in dokazov, ki pa jih sodnica ne bo upoštevala, saj bi morali biti predloženi že prej. Je pa Pirc Musarjeva vztrajala, naj sodišče upošteva vsaj pridobljeni in v spis vloženi sporazum o izmenjavi podatkov o plačilnih transakcijah med Upravo RS za javna naročila in KPK, ki je bil podlaga, s katero je KPK pridobival podatke o honorarjih, ki so jih posamezniki prejeli od subjektov javnega sektorja. Iz njega je namreč po navedbah odvetnice razvidno, da je imel KPK dovoljenje le za objavo podatkov o izplačilih pravnim osebam, ne pa tudi fizičnim. Sodnica se bo o tem, ali bo dokaz upoštevala, še odločila.

Sodišče je sicer danes sklenilo, da bodo na naslednjem naroku, po katerem bi bil lahko po navedbah sodnice dokazni postopek tudi že zaključen (odvisno pač od tega, kaj bodo povedale priče), zaslišali Setnikar Cankarjevo, nekdanjo namestnico predsednika KPK Sedlarjevo, informacijsko pooblaščenko Prelesnikovo in njeno namestnico Kristino Kotnik Šumah. Sodnica je sicer danes Setnikar Cankarjevo in njeno obrambo opozorila, da dejstvo, da je KPK objavila osebne podatke ministrice, samo po sebi še ne pomeni odškodninske odgovornosti države. Pirc Musarjeva je po končanem naroku novinarjem povedala, da jo je takšno mnenje sodnice nekoliko presenetilo. Sodnica namreč po besedah odvetnice ve, da se skozi ves postopek pogovarjajo o t. i. kvalificirani protipravnosti, ko si je »nek državni organ drznil objaviti bazo osebnih podatkov brez pravnega temelja«, pri čemer se je tudi zavedal, da dela protipravno.

Setnikar Cankarjeva od države zahteva 25.000 evrov odškodnine za materialno in nematerialno škodo. Materialno škodo po besedah Pirc Musarjeve predstavlja razlika med ministrsko in profesorsko plačo, saj da je morala Setnikar Cankarjeva po objavi podatkov odstopiti kot ministrica, nematerialna škoda pa naj bi ji nastala zaradi krnitve ugleda in duševnih bolečin.

Tudi Setnikar Cankarjeva je po naroku zatrdila, da je bil njen odstop izključno posledica »nezakonite objave osebnih podatkov«. »Pritiski in razmere so bile po objavi namreč take, da dela na ministrstvu več ni bilo mogoče opravljati normalno,« je dejala.

Naslednji narok bo 18. septembra.