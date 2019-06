Če Nova KBM ne bo sprejela nobene prispele ponudbe, bo Bončina ponovil prodajni postopek. Ponudbe za nakup Medijskih toplic so oddali samostojni podjetnik Janez Burica, ljubljanska Akustika Group, Vila Gasner iz Bistrice pri Tržiču, ljubljanski Bau Projekt in Global Leasing. Višina njihovih ponudb je zaradi prodajnega procesa poslovna skrivnost. Bončina je na februarski javni dražbi skušal Medijske toplice, ki propadajo že desetletje, prodati za 678.900 evrov, potem ko je bila cena februarja lani postavljena pri 895.384 evrov, a je bilo zbiranje ponudb neuspešno.

Ocenjena likvidacijska cena za Medijske toplice je medtem nekaj več kot 909.000 evrov.

Medijske toplice, ki se razprostirajo na 24.000 kvadratnih metrov površine in so bile del Poslovnega sistema Zupanc, propadajo od leta 2009 in so v zelo slabem stanju. Hotel je v klavrnem stanju in izropan, prav tako bazeni, med drugim nekdanji notranji bazen z izvirom tople vode.

Po besedah Bončine je bilo podanih prek 17 kazenskih ovadb proti neznanim osebam zaradi odtujitve in poškodovanja tujega premoženja. Vse je uničeno, uporabna je še samo lokacija, je še dejal. Trenutno kompleks začasno uporablja društvo za šport in rekreacijo Škorpijoni iz Hrastnika, ki je hkrati dolžno vzdrževati okolico.