Delnice nemškega založnika, ki med drugim izdaja časnika Bild in Die Welt, so že prejšnji teden narasle na podlagi objave, da se KKR in Axel Springer dogovarjata o sodelovanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z nakupom bo sklad KKR postal največji posamični lastnik v nemški medijski skupini. Svojemu deležu se ne bo odpovedala vdova ustanovitelja družbe Friede Springer, ki ima v lasti 42,6 odstotka delnic. Svojega 2,8-odstotnega deleža ne namerava prodati niti izvršni direktor Mathias Döpfner. »To pomeni, da delničarji nobene odločitve ne bodo mogli sprejeti brez soglasja Friede Springer,« so danes sporočili iz skupine.

Axel Springer je ob tem poslabšal napovedi za letošnje leto, saj ocenjujejo, da bo rast prihodkov počasnejša zaradi neugodnega gospodarskega okolja in napovedane uvedbe digitalnega davka v Franciji.

.