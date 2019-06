Sixt Primorska je v svojih vrstah uspela zadržati pomembnega člana svoje zlate ekipe, ki je koprski klub popeljala do štirih lovorik. Ravno na krilih danes 32-letnega Jagodića-Kuridže so koprski tigri jeseni s prvim naslovom slovenskega superpokalnega prvaka začeli tlakovati sanjsko sezono. Krilni center je tedaj v Hali Tivoli za skalp Petrol Olimpije prispeval 23 točk, sedem skokov, dve podaji ter ukradeno žogo in blokado, z indeksom 28 pa bil več kot zasluženo okronan za MVP-ja tekme.

»V Kopru se počutim odlično. Mesto omogoča izvrstne pogoje za življenje, obenem pa se celoten kolektiv KK Sixt Primorska na vsakem koraku trudi, da lahko košarkarji razmišljamo zgolj in samo o košarki. Piko na i je dala tudi sanjska minula sezona. Po skupku vsega niti za trenutek nisem razmišljal, ali bi tudi v prihodnje ostal v Kopru. Izredno sem vesel in hvaležen vodstvu kluba, da mi je ponudilo podaljšanje sodelovanja. Tudi v prihodnje bom Sixt Primorski po najboljših močeh skušal pomagati do zastavljenih ciljev, ki bodo zagotovo visoki. To mi je všeč, izzivi me ženejo naprej. Komaj čakam na prve tekme nove sezone in vnovično snidenje z našimi enkratnimi navijači,« je povedal Jagodić-Kuridža.