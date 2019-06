»Danes vlada ideja, da starši vodijo, upravljajo svoje otroke kot lastnino, ampak gre za interpretacijo, ki ne drži – starši ne smejo pretepati otroka, ne smejo mu odtegovati hrane, zavezani so, da otroku omogočijo izobrazbo in zdravje z zaščito s cepljenjem. Stališče, na katero se sklicujejo nasprotniki cepljenja, češ, to je moj otrok, jaz odločam, ni sprejemljivo. Tudi ob vprašanju nasilja, spolnosti in drugih podobnih tem uporaba enakega argumenta ni sprejemljiva,« je jasen sogovornik, ki je, da bi poskušal pojasniti in razumeti problematiko novodobnega upora proti cepljenju proti nalezljivim boleznim v razvitih državah, leta 2016 izdal knjigo z naslovom Kdo se boji cepiv?, ki smo jo dobili tudi v slovenskem prevodu. Grignolio, ki sicer poučuje zgodovino medicine in bioetike na Univerzi Vita-Salute S. Raffaele v Milanu, se v svojem delu osredotoča na zgodovino biomedicinskih disciplin v zahodni družbi 20. stoletja s posebnim poudarkom na imunologiji

Nekaterih nikoli ne prepričaš

Obe strani – nasprotniki in zagovorniki cepljenja – se sklicujejo na pravico do zdravja, gre pa, kot pravi dr. Grignolio, za dve različni interpretaciji pravice do zdravja. Čeprav je napisal knjigo, v kateri z dejstvi in znanostjo razbija zmote, mite, zablode in tudi laži (razvpiti primer povezave avtizma in cepljenja), je jasen: »Določenega deleža proticepilcev – teh je od tri do največ pet odstotkov – dejstva in vsi razpoložljivi podatki, ki njihovo mnenje postavljajo na laž, ne bodo nikoli prepričali in tudi to je treba sprejeti.«

Ne verjame, da bi se v prihodnje njihovo število močno povečalo. »Danes so v primerjavi s preteklostjo le glasnejši.« Ob tem težave s proticepilci primerja z ljudmi, ki ne plačujejo davkov: »Ne moreš jih prisiliti – lahko jih kaznuješ, zapreš v ječo, ampak če se nečemu želi izogniti, bo to storil. Mislim, da moramo sprejeti ta del ljudi glede cepljenja.«

Kdo so torej ljudje, ki se ob zanemarjanju številnih drugih – tudi farmakoloških tveganj – odločajo, da svojih otrok ne bodo cepili? Dr. Grignolio naniza nekaj skupnih značilnosti sodobnih proticepilcev: praviloma gre za starše z visoko stopnjo izobrazbe, ki so finančno preskrbljeni, imajo otroka v poznih letih in se do njega vedejo zelo zaščitniško ter se zanimajo za »alternativno« in komplementarno medicino.

»Poleg tega izkazujejo nezaupanje do zdravniške avtoritete, raje kot na zdravnika se zanesejo na nepreverjene in tudi lažne informacije na spletu, so pa dovzetni tudi za teorije zarot,« pojasnjuje sogovornik. Gre, kot nadaljuje, za več prepletenih dejavnikov – od prevlade medmrežja v svetu, razširjenega nezaupanja ljudi v evropske ustanove, vala populizma, ki se širi po svetu, idealiziranja »dobre narave« in demoniziranja inovacij človeške družbe do, ne nazadnje, evolucijskega in družbenega vidika. Ob tem sogovornik omeni še ekonomski interes velikih farmacevtskih podjetij, na katerega s prstom pogosto kažejo nasprotniki cepljenja.