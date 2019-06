Spopadi so izbruhnili nekaj po 15. uri po lokalnem času (9. po srednjeevropskem), ko se je iztekel rok, ki so ga protestniki vladi postavili za umik spornega zakona, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Protestniki so skušali vdreti v zgradbo parlamenta, pri čemer so v policiste metali različne predmete, vključno z železnimi palicami. Policija pa je odgovorila s solzivcem in gumijevkami.

Na ulicah Hongkonga se že od jutra po lokalnem času zbirajo nasprotniki zakonodaje o izročanju osumljencev za kazniva dejanja v Hongkongu celinski Kitajski. Prišlo jih je več deset tisoč, ki blokirajo vse glavne prometnice v mestu. Obkolili so tudi vladna poslopja, vključno s parlamentom.

Oblasti so jih pozvale, naj se razidejo. »Državljane, ki so se zbrali, pozivam k največji možni zadržanosti, naj se mirno razidejo in ne kljubujejo zakonu,« je povedal predstavnik oblasti Matthew Cheung.