Druge najboljše ekipe Trampolina 2019

Carco

Carco je uporabniku prijazna mobilna aplikacija, ki omogoča hitro interakcijo z okolico: klepetajte z drugimi uporabniki v vaši bližini, kupite avto, ki ste ga ravnokar prehiteli (ali prodajte svojega), poiščite ali ponudite prevoz ter prihranite oziroma zaslužite, bodite na tekočem z informacijami o radarjih ter sporočite, če ste v težavah na cesti.

Žverce

Biti žverca je način življenja - žverce uživajo v naravi, stran od tablic in telefonov. So radožive, pogumne in aktivne. Ker je nahrbtnik simbol raziskovanja sveta in ker naj bi otroci doživljali prave dogodivščine ter ustvarjali lepe spomine na otroštvo, modularni nahrbtniki v naravo vabijo male žverce, jim pomagajo odkrivati svet, sklepati nova prijateljstva in ustvarjati nepozabne spomine.

Monume

Individualno oblikovani nagrobni spomeniki predstavljajo odgovor na spreminjanje grobne kulture, ki se kot odsev individualizacije v družbi kaže v želji po individualno oblikovanih grobovih. Grob lahko z individualnim pristopom in premišljenim oblikovanjem zasnujemo tako, da bo dajal pomen življenju človeka, ki mu ga posvečamo, in postal ogledalo njegove osebnosti, strasti.

Phanes

Phanes predstavlja kolekcijo ročno izdelanih oblačil za vadbo joge, meditacijo in prosti čas. Oblačila so iz mehkega bombaža, dodano vrednost pa predstavljajo ročno šivani čakra kristali. Phanes so oblačila, ki pomagajo dvigniti energijsko vibracijo in stanje posameznikove zavesti.

DataGRAD

Gradbeni e-dnevnik je moderna različica klasičnega gradbenega dnevnika. Zasnovan je kot spletna aplikacija, dostopna na skoraj vseh elektronskih napravah, ki imajo dostop do spleta. Glavne prednosti gradbenega e-dnevnika so: enostavnejši vnos podatkov, avtomatsko izpolnjevanje rubrik (izvajalec, objekt, naročnik, vreme, datum, itd.), arhiv, neodvisnost od vremenskih pogojev, dodajanje fotografij, vnos besedila s prepoznavanjem govora ...