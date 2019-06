Če se še malo poigramo s številkami: po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo 1. januarja 2019 v Sloveniji 1,766.691 ljudi, starih 15 let ali več. Vsak šesti človek iz te starostne skupine vsak teden prime v roke Nedeljski dnevnik. Če štejemo vse prebivalstvo (1. januarja nas je bilo 2,080.908), potem Nedeljca vsak teden vzame v roke vsak sedmi prebivalec Slovenije.

Tiskane izdaje medijskih hiš Dnevnik, Delo, Časnik Finance, Mladinska knjiga, Večer, Gorenjski glas, Avto Medija (Avto fokus) in Mladina so spomladi sodelovale v raziskavi, ki je dokazala, da tisk še zdaleč ne umira in da je še vedno izjemno priljubljen.

Takole so zapisali izvajalci raziskave: »Kampanjo v podobi skrivnostnega moškega Metoda so od 9. marca izvajali s tiskanimi oglasi v svojih edicijah. V drugi fazi je bila kampanja vključena še na spletna mesta sodelujočih medijskih hiš in na družbenih omrežjih (FB). Založniki so kampanjo Prihaja Metod pripravili skupaj z raziskovalno agencijo Valicon in v sodelovanju z oglaševalsko agencijo Internavti, da bi na primeru pokazali, kakšen doseg in učinek ima kampanja v tiskanih medijih. V Valiconu so v času trajanja kampanje izmerili, da je Metoda v štirih tednih vsaj v enem mediju videlo in si ga tudi zapomnilo 37 odstotkov Slovencev v starosti od 15 do 65 let. V številkah to pomeni 535.000 ljudi oziroma več kot četrtina prebivalcev Slovenije, kar je 51 odstotkov ljudi, ki so bili v tem času izpostavljeni vključenim medijem. … Predstavitev celotnih rezultatov kampanje Kdo je Metod lahko preberete na: rbb.si/metod. Na podlagi raziskave lahko na vprašanje 'A cajtenge sploh še kdo bere?' odgovorimo pritrdilno in to podkrepimo s številkami.«