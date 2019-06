V četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo šibek do zmeren jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo sončno in vroče.

Vremenska slika: Zračni tlak nad Alpami in severnim Sredozemljem se je nekoliko okrepil. Vremenska fronta se zadržuje severno od Alp. Nad naše kraje od juga doteka precej topel in postopno nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, predvsem na območju Alp bo popoldne nastala kakšna nevihta. Ob severnem Jadranu bo pihal šibak jugo. V četrtek bo pretežno jasno, v Alpah je popoldne še možna kakšna nevihta. Vroče bo.

Biovreme: Po nižinah, še posebej pa v mestih, bo sredi dneva in zgodaj popoldne velika toplotna obremenitev. Takrat se je priporočljivo izogibati večjim naporom na prostem, uživati dovolj tekočine in lahko hrano. Napornejša dela naj se opravijo zjutraj in dopoldne ali zvečer, ko vročina popusti. Prostori naj se zračijo ponoči in zjutraj. Občutljivi ljudje bodo lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.