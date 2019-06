Oba sta obiskala Iowo, kjer bodo prihodnje leto prva strankarska zborovanja za izbiro predsedniških kandidatov republikanske in demokratske stranke.

Trump je svojo stranko discipliniral in ne bo nobene tekme, med demokrati pa vse od razglasitve kampanje zanesljivo vodi Biden, ki Trumpa 17 mesecev pred volitvami trenutno krepko prekaša v vseh anketah. Celo v doslej republikanskih državah, kot sta Teksas in Severna Karolina.

New York Times je poročal, da je Trump svojemu osebju naročil, naj laže javnosti glede anket. Trump to zanika in časopis obtožuje širjenja lažnih novic, čeprav obenem v nasprotju z dejstvi trdi, da mu gre v anketah izjemno dobro. Ankete, ki kažejo drugače, je označil za lažne, ter zagotovil, da bo zmagal v vseh ključnih državah.

Zadnja nacionalna anketa univerze Quinnipiac ugotavlja prednost ne le Bidna ampak tudi večjega dela drugih demokratskih predsedniških kandidatov.

Biden s 53 odstotki pred Trumpom

Biden s 53 odstotki podpore vodi pred Trumpom, ki bi ga podprlo 40 odstotkov vprašanih, senator Bernie Sanders pred Trumpom vodi z 51 odstotki proti 42, senatorka Kamala Harris z 49 odstotki proti 41, senatorka Elizabeth Warren z 49 odstotki proti 42, senator Corey Boker in župan Pete Buttigieg pa pred Trumpom vodita s po 47 proti 42 odstotkom.

Do volitev je sicer še daleč in ankete so leta 2016 večinoma ustrelile v prazno, vendar pa je za Trumpa problem to, da zaostaja za kandidatom, ki ga volivci dobro poznajo in so imeli dovolj časa, da si o njem ustvarijo mnenje.

Analitiki v tem vidijo razlog za Trumpov torkov »izpad« pred Belo hišo, preden je odpotoval v Iowo. »Drugačen je. Deluje drugače kot nekoč, je tudi počasnejši. Ne vem. Ampak ko tolikokrat omeni moje ime, bi mi to moralo laskati. Mislim pa, da je duševno najšibkejši. Drugi imajo veliko več energije. Rad tekmujem z duševno šibkimi,« je o Bidnu dejal predsednik ZDA. Podobno je počel že leta 2016 s Hillary Clinton in to počne s predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi.