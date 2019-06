V Sloveniji se je za ta namen povezala z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje in se vključila v programa Veriga dobrih ljudi in Botrstvo v Sloveniji, humanitarne aktivnosti pa potekajo že od pomladi in se bodo nadaljevale vse do jeseni. JUB bo tako letos v sodelovanju z ZPM Ljubljana Moste - Polje 50 socialno ogroženim družinam podaril barvo JUPOL za obnovo stanovanja, 24. maja pa so zaposleni v JUB zavihali rokave in začeli z barvito prenovo počitniškega doma Vila Šumica v Kranjski Gori, kjer letujejo otroci iz vse Slovenije. Prenova prostorov se je končala v soboto, 25. maja.

Počitnikuje od 2500 do 2600 otrok

»Pravijo, da tam kjer sreča je doma, stoji počitniški dom Vila Šumica,« je pred začetkom del poudarila Anita Ogulin, ki v imenu Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje bdi nad organizacijo letovanja otrok v tem priljubljenem kranjskogorskem letovišču. »V Vili Šumica vsako leto počitnikuje 2500 do 2600 otrok. Dom skušamo redno vzdrževati v okviru svojih zmožnosti, vendar za to nimamo toliko priložnosti, kot bi si želeli. Otroci, ki tukaj letujejo, prihajajo tudi iz socialno ogroženih družin, zato skrbimo, da prav njim lahko zagotovimo brezskrbne počitnice v tem čudovitem naravnem okolju. Veseli smo, da bo dom zdaj zasijal v novih barvah in toplih odtenkih, za kar smo hvaležni vsem zaposlenim v JUB, ki so danes tukaj z nami in nas v prizadevanjih razveseliti naše otroke in najmlajše tako prijazno podpirajo.«

Počitniški dom ima štiri etaže in 71 ležišč, zgrajen pa je bil v letu 1936. V dveh dneh so Jubovi zaposleni v njem prebarvali otroške sobe, pripadajoče kopalnice in vezne hodnike po etažah, v pritličju pa tudi jedilnico, kuhinjo ter službene in skupne prostore. Barvno študijo, ki vključuje koncept poslikave prostorov ter izbor nians, so pripravili Jubovi arhitekti svetovalci iz studia JUB Design, predhodno pa so jo uskladili tudi z željami zaposlenega osebja iz tega letovišča.