Vatikan je dokument z naslovom Moškega in žensko je ustvaril, ki naslavlja vprašanje spolne identitete, objavil v začetku tega tedna na 30 straneh, v podnaslovu pa ga opredeljuje kot »pot k dialogu o teorijah spola v izobraževalnem procesu«. Gre za napotke tako učiteljem kot vsem zainteresiranim v vse bolj široko zastavljeni družbeni razpravi o spolih. Pripravila jih je kongregacija za katoliško izobraževanje, ki bdi nad katoliškim šolstvom ter mu v osnovi sporoča, da je predstava, da spol bolj kot biologija opredeljujejo osebni občutki, poskus izničevanja narave.

Spremembe spola so tako označene za »zmedeni koncept svobode« in »trenutne želje«, značilne za postmoderno kulturo, pri čemer Cerkev zavrača pojme, kot je transspolnost. Dokument je kongregacija pripravila že v začetku februarja, objavljen pa je v času, ki ga LGBT-skupnosti po svetu zaznamujejo kot mesec ponosa. Njegova sopodpisnika sta kardinal Giuseppe Versaldi na čelu omenjene kongregacije in njen tajnik nadškof Angelo Vincenzo Zani, medtem ko papež Frančišek ni dodal svojega. Slednji je svoj čas izrazil naklonjenost do drugače spolno usmerjenih ljudi in leta 2013 izjavil, da ni »on tisti, ki bi presojal«, a njegova podpora ni šla čez mejo z rojstvom določenega spola. Kongregacija za izobraževanje tako v ničemer ne spreminja dosedanjega stališča Cerkve glede transspolnosti, objavljeni dokument pa vendarle predstavlja njen prvi poskus, da uradno naslovi vse bolj javno vprašanje.

Ameriška organizacija New Ways Ministry, ki sta ji sredi sedemdesetih let temelje postavila katoliška nuna in duhovnik v želji, da spremenita tradicionalne poglede Cerkve na vprašanja spolne usmerjenosti, prek svojega izvršnega direktorja Francisa DeBernarda ugotavlja, da objavljeni dokument »samo razkriva nesposobnost Vatikana, da naslovi vprašanje spolov in seksualnosti v moderni družbi«. Dodaja, da napačno prikazuje drugače spolno usmerjene ljudi in spodbuja nasilje proti njim. de