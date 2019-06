Ko novo sezono začne Nogometni klub Maribor, se najprej preštejejo. Če bi lahko prišli vsi nogometaši, bi jih bilo na tradicionalni večerji pred začetkom priprav na novo sezono trideset. Manjkala sta reprezentanta Luka Zahović in Kenan Pirić ter povratnik Luka Koblar. Da, širok kader ima na voljo Darko Milanič. Čeprav je minilo vsega deset dni od pokalnega finala v Celju, je moštvo premešano. Pet jih je odšlo, štirje so prišli, Zlatko Zahović pa je prejšnji ponedeljek odkrito povedal, da bi morebitni odhodi lahko pripeljali še koga. Kakšen bo torej Maribor v svoji šestdeseti sezoni? »Tekmovalen in dober. Pripravljen v vsakem trenutku zdržati skozi celotno sezono na visokem nivoju. Zapreti poti do svojega gola in biti v napadu zelo bojevit,« je napoved trenerja Darka Milaniča. Konkretnih ciljev, ko gre za evropska tekmovanja, ni definiral: »Ker so ti visoki vsako leto.«

Če so cilji tradicionalno visoki, se v Ljudskem vrtu vseeno zavedajo višjih pričakovanj, potem ko je Zahović podrl klubski rekord za nakup Rudija Požega Vancaša (Celje) in zatem pripeljal »domov« še Roka Kronavetra (Olimpija). »Seveda so pričakovanja višja. Saj zato so tukaj, da bodo prinesli kvaliteto. Ni Kronaveter tu, da bo delal naloge, v katerih se ne more pokazati. Pripeljani so, da bodo naredili všečno, dobro igro in da bodo zabijali,« je suvereno odvrnil Milanič.

Konkurenca na sredini Višje na igrišču imajo vijoličasti za zdaj več konkurence kot v obrambi, kjer je Maribor lani trpel: pozno poleti v Evropi (Rangers), spomladi proti Olimpiji. Z Markom Šulerjem so v pokoj šle izkušnje, ki jih Aleksander Rajčević v celoti ni ustrezno nadomestil. »Trenutno sem zadovoljen,« upanje v Špira Peričića (Mura) polaga Milanič, omenil je tudi Luko Uskokovića, ki še okreva, ter mladega Koblarja, ki se je vrnil iz Aluminija. »Prilagodili se bomo temu, kar imamo,« pa je dejal za napad, v katerem nima več Jana Mlakarja. Z ugibanji, ali bo odšel tudi Luka Zahović, ki je ubranil strelski naslov lige in je dobil kot Pirić in Nardin Mulahusejnović dodatni počitek po reprezentančnih obveznostih, se ne ubada. »Za kogar koli napovedovati je zelo težko, tudi on pa je za zdaj član Maribora. Če se bo to spremenilo, boste izvedeli v istem trenutku kot jaz.« Pa utegnejo prihodi spremeniti sistem in postavitev, glede na to, da ne Kronaveter ne Požeg Vancaš nista klasična napadalca? »Karakteristika igralcev, ki so prišli, je taka, da bomo verjetno zagrabili eno postavitev in pri njej vztrajali.«