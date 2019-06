Svet, razdeljen na dva modela delovanja

Podobe obvladujejo svet. V preteklih dneh sta med vso drugo slikovno ponudbo kazala na položaj v svetu dva niza podob. V ameriški seriji imajo predstavniki države dvignjen ali proti občinstvu uperjen prst, majhno erekcijo pod kotom od nič do 90 stopinj: žugajo, grozijo in ukazujejo. Predsednik pa rad pozira z navzgor izpahnjeno spodnjo čeljustjo po nesmrtnem italijanskem vzoru. Ta poza je lahko kombinirana s trdim prstom iste osebe ali postavljena v ozadje kakšnega drugega uradnika z izproženim prstom za večji učinek. (Fotografija predsednika s sprejema pri angleški kraljici je bila manj impozantna: spodoben, v fraku, z belim metuljčkom in ogromnim trebuhom.) V drugem nizu si predsednika Putin in Xi segata v roke tako, kot to naredijo le dobri stari prijatelji, z zamahom in krepko, da lahko vsi vidijo. Slikala sta se tudi v živalskem vrtu. Lahko bi se bila postavila pred kletko, v kateri je zaprta kakšna huda zver, kar ne bi bilo slabo sporočilo. A sta šla raje k pandam, ki človeku privabijo nasmeh na obraz. Vse te podobe so samopromocijske. Ti ljudje hočejo, da bi jih videli take, tako. Kontrast bi ne mogel biti zgovornejši.