Petintridesetletni Matjaž Hudorovac je priznal, da je 29. januarja letos na parkirišču v Kočevju večkrat zabodel svojo nekdanjo partnerico. Ne more pa povedati, zakaj, ker tega še sam ne ve. »Obžalujem, kar sem storil. In bom obžaloval, dokler ne bom dva metra pod zemljo,« se je pokesal na sodišču. »Ne vem, kako se je zgodilo. Kar naenkrat sem jo videl ležati na tleh. Odvrgel sem nož in poklical policijo,« se je spominjal krvavega dne. »Česa takšnega nisem sposoben storiti nikomur, sploh pa ne materi svojih otrok. Nikoli se ne bo ponovilo. Kaj podobnega mi nikoli več ne bo padlo na pamet,« je malce zmedeno razlagal in sodnici povedal, da je tistega dne vzel več različnih tablet, med drugim metadon in pomirjevala. Dodal je, da je dogodek nanj vplival grozno.

»Z mano ali z nikomer drugim« In zagotovo še tembolj na njegovo nekdanjo partnerico, tarčo napada. Že ko je prestajal triletno zaporno kazen zaradi velike tatvine, šlo naj bi za rop župnišča v Cerknici, jo je večkrat klical in ji grozil. Po lanskih božičnih praznikih ji je zagrozil, da jo bo razkosal, dele telesa spravil v vrečke, ostanke pa poslal njenim staršem. Nekaj tednov zatem ji je zagrozil, da bo nabavil pištolo in jo ustrelil. »Če ne boš z mano, tudi z nikomer drugim ne boš,« jo je rad opomnil. Nekdanja partnerica je nekaj njegovih groženj celo posnela na telefon, da bi dokazala, kaj ji počne, a ji kočevska policija ni bila v pomoč. Da niso tam samo zaradi nje, so ji po njenih navedbah navrgli in jo celo opozorili, da z nezakonitim snemanjem krši zakon. CSD ji je ponujal varno hišo. »Ne bom se vse življenje skrivala pred njim. Jaz bom nekje zaprta, da se bo on lahko svobodno sprehajal naokrog?« se je včeraj jezila in se spraševala, kaj je narobe s svetom. Kakšen teden dni po prihodu iz zapora se mu je uspela izmikati, potem sta se na njegovo pobudo dobila na opoldanski kavi. Matjaž jo je v lokal spravil pod pretvezo, da potrebuje pomoč pri izpolnitvi neke vloge. Čeprav nerada, je pristala, a pod pogojem, da bosta na javnem prostoru. O srečanju je obvestila tudi policijo. Kot že večkrat jo je prosil, da bi bila spet skupaj in da naj mu da še eno priložnost, a ga je zavrnila. Odpravila se je do avta, in ko je že odpirala vrata, jo je od zadaj prijel za vrat in jo začel zabadati s kuhinjskim nožem. Štirikrat v hrbet, štirikrat v prsi, še trikrat po levi strani telesa v roko in nogo. Ena od ran je bila huda, če bi jo zabodel kak centimeter višje, bi lahko umrla. Zgrudila se je na tla, bila je v neznosnih bolečinah in na smrt prestrašena. Oklenila se ga je, mu obljubila, da bosta spet skupaj, samo neha naj. A ni. Vse dokler ni v bližino prišla neka gospa. Takrat je izpustil nož in se umaknil.