»Nobeno odlikovanje ne more nagraditi vašega prispevka, najvišje odlikovanje, ki ga lahko prejmete, je svoboda samega Kosova,« je ob podelitvi reda svobode povedal kosovski predsednik Hashim Thaci.

Nekdanji predsednik ZDA je dejal, da bo vedno ponosen na svoj prispevek. »Zgodilo se je, da sem bil predsednik ZDA, ko ste potrebovali nekoga, da reče, dovolj je etničnega čiščenja, dovolj je bežanja ljudi z njihovih domov in dovolj je ubijanja nedolžnih civilistov. Mora biti druga pot,« je poudaril.

Clinton je povedal še, da je bila tedaj kosovska neodvisnost ena redkih stvari, o katerih so se strinjali vsi Američani.

V sredo bo Clinton nagovoril tudi zbrane na slovesnosti ob 20. obletnici vstopa Natovih sil na Kosovo. 12. junija 1999 so namreč enote zavezništva vstopile na Kosovo in od tam dokončno pregnale srbske sile, ki so se borile proti kosovskim Albancem. S tem pa se je končala tudi vojna na Kosovu. Clinton je tedaj kot predsednik ZDA ameriškim silam odredil, da se pridružijo Natovi operaciji na Kosovu.

Kmalu zatem je Kosovo postalo protektorat Združenih narodov, samostojnost pa je razglasilo leta 2008. Srbija še vedno ne priznava njegove samostojnosti in preprečuje, da bi jo priznala celotna mednarodna skupnost.

V zadnjem času so sicer pogajanja med stranema, ki potekajo pod okriljem Bruslja, povsem zastala zaradi uvedbe kosovskih carin na uvoz iz Srbije.