V nesreči se je poškodoval rezervoar za gorivo, ki je začel puščati, zaradi česar so se morali gasilci hitro odzvati. Da so zmanjšali možnost pikov čebel, so uporabljali posebne maske za dihanje, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Lokalne oblasti so zaradi morebitnih alergij na čebelje pike preventivno izdale opozorilo.

V nesreči ni bil nihče poškodovan. So pa na pomoč poklicali čebelarja, ki bo poskušal ujeti pobegle čebele. Glede na poročanje televizije NBC je lastnik tovora sporočil, da bodo ulovljene čebele lahko obdržali lokalni prebivalci.

See those black dots in the sky? They're bees--let loose after the truck they were in overturned. See WE-022MO. pic.twitter.com/8phdF5VcSD