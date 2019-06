Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nabav medicinske opreme »ni protizakonita ali protiustavna«, je poudarila Godčeva in zanikala, da je komisija prejela zdravstvene kartoteke otrok in s tem presegla pristojnosti. Opozorila je na zavedanje tako podpisnikov akta o ustanovitvi komisije kot njenih članov, da so se lotili »občutljive zadeve«.

Kot je pojasnila, je komisija na njeno pobudo tudi sprejela sklep, da se z ničemer ne bo dotikala strokovnih odločitev: »Ne posegamo v delo kirurgov in kardiologov, kot tudi ne zahtevamo ali celo objavljamo kartotek otrok, ki so jih zdravili na kardiologiji.« Po njenih besedah se komisija ukvarja izključno s tistim, kar ji pripada po zakonu o parlamentarni preiskavi in po 93. členu ustave.

Komisija je doslej opravila pripravljalna preiskovalna dejanja, s katerimi je določila gradiva, ki jih rabi za delo, in pa na zaprtih sejah sprejela dokazne sklepe. Godčeva je dejala, da so doslej z vsemi institucijami korektno sodelovali in od njih, z izjemo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, tudi dobili gradiva, za katera so zaprosili.

Pohvalila je odzivnost Nacionalnega preiskovalnega urada, Specializiranega državnega tožilstva, Komisije za preprečevanje korupcije, UKC Maribor, ministrstva za zdravje ter bolnišnic Valdoltra in Nova Gorica. V UKC Ljubljana pa so po njenih besedah zavrnili izročitev gradiva z razlago, da bodo to storili, če bo tako odločilo sodišče. Dodala je, da je sodišče medtem pritrdilo komisiji.

Tako je po njenih besedah že stekel 45 dnevni rok, v katerem mora ljubljanski UKC gradivo izročiti sodišču, nato pa ga bo dobila komisija. Dejala je, da so UKC zaprosili za korespondenco med vodilnimi kadri in kardiologi, za pogodbe z domačimi in tujimi zdravniki in institucijami ter za ugotovitve notranjega nadzora na področju otroške kardiologije. Poudarila je, da komisija vso zbrano gradivo hrani v parlamentarni varni sobi.