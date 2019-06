Posvetovalni odbor, ki je oblikovan v skladu z 255. členom pogodbe o delovanju EU in ocenjuje primernost predlaganih kandidatov za sodnike Sodišča EU, je po neuradnih informacijah kandidaturo zavrnil. To je potrdil tudi Pavliha.

Profesor pomorskega prava je doslej prvi Slovenec, ki je bil na razgovoru pred odborom, še zdaleč pa ni prvi kandidat, ki ga je odbor zavrnil, je za STA poudarila strokovnjakinja za pravo EU Janja Hojnik s Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Odbor je namreč v zadnjih petih letih zavrnil vsakega sedmega kandidata, med drugim iz Italije, Švedske in Malte, iz Slovaške pa je zavrnili štiri kandidate.

O imenovanju kandidatov sicer odloča Svet EU s soglasjem, vendar po oceni Janje Hojnik ni pričakovati, da bi Slovenija vztrajala pri njegovi kandidaturi, saj nihče ne bi sprejel utemeljitve, da je sedemčlanski odbor slabo opravil svoje delo.

Odbor, v katerem so med drugim vrhovni in ustavni sodniki, presoja primernost kandidatov z namenom, da so člani Sodišča EU najbolj profilirani evropski pravniki, med drugim ocenjuje tudi poznavanje sodne prakse EU.

O razlogih za zavrnitev Pavlihe strokovnjakinja za pravo EU ni želela špekulirati, kot je dejala, pa je pravna javnost v Sloveniji šokirana, da je dobil negativno mnenje. Ob tem je izrazila zaskrbljenost, da bi ta »epizoda« v prihodnje odvračala dobre slovenske pravnike od kandidature.

Na ministrstvu za pravosodje doslej, kot so potrdili za STA, uradne potrditve o negativnem mnenju Pavlihi še niso prejeli. »Če bo ministrstvo za pravosodje prejelo informacijo o neuspešno končanem postopku za preostalo mesto (tj. mesto, kjer postopek teče še na podlagi razpisa z dne 6. 4. 2018), bo razpisni postopek za eno mesto ponovilo.«

Na sodišču v Luksemburgu naj bi letos mandat nastopila dva sodnika iz Slovenije. Vendar pa je državni zbor že pred zavrnitvijo Pavlihe marca zavrnil kandidaturo dosedanjega sodnika v Luksemburgu Mira Preka zaradi očitkov o spolnem nadlegovanju in nasilju nad sodelavko. Namesto njega je nato DZ podprl kandidaturo Pavlihe.

Preku bo šestletni mandat potekel 31. avgusta, vendar pa bo funkcijo, kot so pojasnili na ministrstvu za pravosodje, v skladu s statutom sodišča opravljal do nastopa funkcije novega sodnika iz Slovenije.

Na ponovljen razpis, ki je v fazi pridobivanja mnenja vlade in sodnega sveta, se je prijavilo šest kandidatov. Njihove kandidature naj bi ta četrtek obravnaval sodni svet, predvidoma pa tudi vlada.

Predsednik republike Borut Pahor bo nato med kandidati izbral najprimernejšega in svoj predlog poslati v DZ. Poslanci ga morajo potrditi, o njem pa bo nato odločal še pristojni odbor v Bruslju.

Malo verjetno pa je, da bo Slovenija do septembra v Luksemburg poslala še enega sodnika, ki ji po novem pripada.