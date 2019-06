V ponedeljek so bili policisti okrog 18.30 obveščeni o pogrešani osebi na območju Idrije. Policisti so začeli aktivnosti na tamkajšnjem območju, vendar ga do poznega večera niso našli.

Iskalna akcija se je nadaljevala danes, idrijskim policistom pa so se pri iskanju 50-letnika pridružili tudi gasilci iz Idrije, gorski reševalci in vodniki iz enote reševalnih psov. Pogrešanega doslej še niso našli, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Gre za moškega, visokega 175 centimetrov s kratkimi sivimi lasmi, oblečeno ima temnejšo kratko majico in obute svetlo modre telovadne copate. Vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo policiste PP Idrija na telefonsko številko 05 372 48 00 ali najbližjo policijsko postajo oziroma pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.