Moto letošnjega festivala Parada ponosa, ki se je začel danes, končal pa se bo 22. junija s tradicionalno parado ponosa, je »Presezimo kulturo sovraštva«. Sovraštvo bodo v času festivala presegali na okoli tridesetih dogodkih, na katerih bo sodelovalo dvanajst gostov iz tujine in številni iz Slovenije. Društvo Parada ponosa, ki organizira festival, se proti sovraštvu zavzema tudi sicer. Eno od orodij, s katerim bodo to počeli, je odkrivanje in objavljanje grafitov s sovražno vsebino.

Delavnice spreminjanja sovražnih grafitov

Že pred leti se je oblikovala iniciativa Appareo, ki je s tem začela, zdaj pa so projekt ponovno obudili. Danes so predstavili spletno stran dekontraminacija.org, na kateri je za zdaj nekaj vzorčnih primerov sovražnih grafitov, ki »so jih srečali na poti domov«. Nekatere so domiselni neznani avtorji v duhu boja proti diskriminaciji preoblikovali iz sovražnega v strpen, emancipatorni govor, pri nekaterih ne manjka niti humorja. V času festivala nameravajo najti in objaviti še več grafitov s podobnimi vsebinami in spodbuditi čim več ljudi, da bi storili enako, v naslednjih mesecih in letih pa se tej problematiki še podrobneje posvetiti.

Projekt so šele začeli in ga nameravajo tudi med prihajajočim festivalom pobliže predstaviti ljudem. Tako bodo v soboto med 11. in 14. uro na Metelkovi organizirali delavnico, na kateri bo med drugim mogoče izvedeti, kako lahko sodelujete pri zaznavanju in spreminjanju sovražnega govora v nekaj sprejemljivega, strpnega. Eden od grafitov, ki je pred leti uspešno izgubil sovražno ost, je bil napis »lezbijke na kole«, ki mu je nekdo dodal nekaj zlogov in ga prečrkoval v »pred lezbijke na kolena«. Ali pa »ubi ubi pedera«, ki je postal »ljubi ljubi pedera«. Na tak način se nameravajo sovražnim grafitom zoperstaviti tudi v prihodnosti.