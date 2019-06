Na novinarski konferenci so najprej pojasnili, da so delavci omenjenega podjetja v ponedeljek popoldne nenapovedano začeli postavljati gradbeno mrežo in naredili zarezo v asfalt. Na vprašanje takrat prisotnih uporabnikov Roga so odgovorili, da bodo začeli rušiti zid.

Dejanje jih je močno presenetilo, ker so »ravno vstopili v pogovor z občino o prihodnosti Avtonomne tovarne Rog in poteku sanacijskih del«, so predstavniki Roga zapisali v izjavi, ki so jo opoldne prebrali medijem. Po njihovih besedah so ravno tega dne pripravili odgovor županu Zoranu Jankoviću na dopis, v katerem so usklajevali okoliščine srečanja.

Kot je pojasnil eden od rogovcev, je občina želela vedeti, s kom in o čem se bodo pogovarjali ter ali se bodo držali dogovora. Vse to so po njegovih besedah zagotovili. Na način, da bo govoril argument moči, kot to po njegovem mnenju nakazuje postavljena mreža, pa ne pristajajo.

Tako Molu ni mogoče zaupati, saj se je na nek način ponovila zgodba izpred treh let, ko so z namero po vzpostavitvi gradbišča na območje tovarne sredi noči vstopili varnostniki z bagrom. »Najprej želimo, da se to odstrani, potem se lahko usedemo za mizo,« je povedal eden od rogovcev. Skupaj nameravajo pripraviti lastne predloge o tem, kako bi lahko sanacija potekala in kako bi se stvari premaknile naprej. Takšni posegi po njegovem mnenju le »podaljšujejo status quo«.