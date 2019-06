Avstrijski motorist po nesreči pri Kobaridu v življenjski nevarnosti

Na regionalni cesti med Kobaridom in Bovcem se je danes nekaj pred 11. uro zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je hudo poškodoval 56-letni avstrijski voznik motornega kolesa. Dobil je hude poškodbe glave in je v življenjski nevarnosti. S helikopterjem so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, so sporočili s PU Nova Gorica.