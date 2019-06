Na Bavarskem so vremenoslovci namerili sunke vetra s hitrostjo do 120 kilometrov na uro, poročajo pa tudi o ogromni toči s premerom do šest centimetrov. Zaradi toče je bilo na širšem območju Münchna poškodovanih več avtomobilov in strešnih oken, zaradi močnega deževja pa je poplavljalo hiše, so sporočili iz policije.

Zaradi podrtega drevja je prišlo do motenj v železniškem prometu med Landshutom in Münchnom, a jim je uspelo vse vlake preusmeriti na druge proge.

Neurje je pustošilo tudi po zvezni deželi Saška. Na jugu dežele je padlo od 30 do 50 litrov dežja na uro, padala pa je tudi toča s premerom do štirih centimetrov. Zaradi poplav na območju Rudne gore več cest ni bilo prevoznih.

O močnem deževju in toči so poročali tudi s severozahoda Češke. Najhuje je bilo na območju Karlovy Vary, kjer je zalilo številne kleti.

Na severu države v bližini meje s Poljsko je vlak trčil v podrto drevo. V nesreči ni bil nihče poškodovan. O motnjah v železniškem prometu so poročali tudi z drugih delov države. Zaradi toče in padajočih dreves je bilo poškodovanih več avtomobilov, še piše dpa.