Amazon je leta 1994 v garaži ustanovil Jeff Bezos, podjetje s sedežem v Seattlu pa se je v nadaljnjih letih razvijalo zlasti zahvaljujoč pametnim naložbam in prevzemom. Danes po poročanju AFP Amazon z bogato ponudbo in dobrimi potrošniškimi storitvami ostaja pred konkurenco. V agenciji Kantar, ki izvaja raziskavo BrandZ Top 100, so še zapisali, da Amazon ne kaže znakov upočasnitve rasti.

Na prvih desetih mestih lestvice prevladujejo ameriška podjetja. Amazonu namreč sledita Apple (309,5 milijarde dolarjev) in Google (309 milijard dolarjev). Na četrtem, petem in šestem mestu po vrednosti blagovne znamke sledijo Microsoft (251 milijard dolarjev), Visa (178 milijard dolarjev) in Facebook (159 milijard dolarjev).

Na sedmo mesto se je iz devetega prebil kitajski gigant Alibaba (131,2 milijarde dolarjev), na osmem pa je kitajski internetni velikan Tencent (130,9 milijarde dolarjev). Na vse večji razvoj azijskih podjetij po poročanju AFP kaže dejstvo, da se je na lestvico 100 najvrednejših blagovnih znamk prebilo 23 azijskih, od tega 15 kitajskih.