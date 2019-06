Do nesreče je prišlo včeraj pozno popoldne, ko se je 50-letni Nizozemec učil letenja z jadralnim padalom. Ko je poskušal na vzletišču Lijak vzleteti, se mu je poskus ponesrečil, saj je prehitro sedel v sedež in posledično padel na tla. Zatem je še približno deset metrov drsel po tleh, nato pa padel čez previs na strmem terenu in pristal na tleh med drevesi ter po radijski zvezi poklical na pomoč.

Poškodovanca so kasneje oskrbeli reševalci iz Nove Gorice, pomagali pa so jim tudi gasilci. Utrpel je hude telesne poškodbe, nadaljnje zdravljenje pa bo potekalo v bolnišnici v Šempetru pri Gorici, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.