Pihal bo šibak jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, popoldne v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Pihal bo šibak južni do vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes sredi dneva, popoldne in zvečer bodo nekatere nevihte lahko močnejše z nalivi in točo.

Obeti: V četrtek in petek bo sončno in vroče. Nevihte bodo malo verjetne.

Vremenska slika: Nad srednjo in zahodno Evropo ter nad severnim Sredozemljem je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. Nad zahodno in severno Evropo se zadržuje vremenska fronta. V spodnjih plasteh ozračja z jugovzhodnimi vetrovi k nam doteka zelo topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma sončno, predvsem v krajih severno in zahodno od nas bodo popoldne in zvečer krajevne nevihte. Ob Jadranu bo pihal šibak jugo. V sredo bo pretežno jasno, v Alpah bo lahko nastala kakšna nevihta. Ob Jadranu bo pihal šibak jugo.

Biovreme: Po nižinah, še posebej pa v mestih, bo sredi dneva in zgodaj popoldne velika toplotna obremenitev. Takrat se je priporočljivo izogibati večjim naporom na prostem, uživati dovolj tekočine in lahko hrano. Napornejša dela naj se opravijo zjutraj in dopoldne ali zvečer, ko vročina popusti. Prostori naj se zračijo ponoči in zjutraj. Občutljivi ljudje bodo imeli danes manjše vremensko pogojene težave, tudi nekateri bolezenski znaki bodo lahko okrepljeni. V sredo vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav.