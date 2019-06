Lani je bilo prek platforme Goopti kupljenih prevozov v vrednosti 10,7 milijona evrov, so za STA pojasnili v družbi, ki na ravni skupine še ne posluje z dobičkom. Ta je načrtovan za leto 2020. V poletni sezoni mesečno prepeljejo tudi več kot 50.000 potnikov.

Goopti shuttle deluje trenutno v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem ter izvaja 17 franšiz, ki so prevozna podjetja, nekatera pa imajo še podizvajalce. Tako je skupno v sistemu 75 prevoznikov, v platformo pa je vpisanih 460 vozil.

V resnici pa Goopti platforma posluje po celem svetu tako na strani povpraševanja kot tudi ponudbe, saj so v sistem dodali in še dodajajo avtobusne ter železniške in taksi operaterje s celega sveta.

V povezavi s partnerskimi podjetji je tako na spletni strani Goopti možno rezervirati prevoze od mest do letališč in z letališč do mest v več kot sto državah, s poudarkom na Evropi, Severni in Južni Ameriki ter Aziji. Nadgradnja sistema omogoča rezervacijo prevozov z več kot 400 letališč do več kot 750 mest in turističnih destinacij po svetu, so sporočili iz družbe.

Prednost sistema je tudi, da ponuja celovito ponudbo skupinskih in zasebnih prevozov, kjer so uporabnikom na voljo različni tipi prevozov z različnimi cenami. Na tak način lahko izberejo prevoz, ki ustreza njihovim finančnim pričakovanjem in potrebam po udobju.

"Potniki, ki bi morda želeli cenovno najugodnejšo opcijo, se lahko odločijo, da bodo z letališča na končni destinaciji potovali z avtobusom, drugi, ki bi želeli zasebni prevoz, lahko rezervirajo taksi oziroma vozilo ekonomskega razreda, poslovneži pa imajo možnost rezervirati tudi vozilo višjega cenovnega razreda," je, kot so sporočili iz družbe, dejal direktor podjetja Goopti Marko Guček.

V podjetju so med drugim izračunali, da so doslej z izvajanjem storitev prevozov prihranili 16.000 ton izpustov ogljikovega dioksida v ozračje, na cestah pa je bilo zaradi Goopti optimizacije prevozov 320.000 avtomobilov manj.