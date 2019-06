Čeprav so zjutraj s policije sporočili, da je do nesreče prišlo okoli 6.20, so po opravljenem ogledu ugotovili, da je 50-letni voznik motornega kolesa že v ponedeljek okoli 23. ure vozil iz smeri Lenarta proti Mariboru.

Voznik izven naselja Pesniški dvor, kjer vozišče regionalne ceste poteka v ostrem desnem nepreglednem ovinku, ni prilagodil hitrosti in načina vožnje niti poteku, tehničnim in drugim lastnostim ceste, niti svojim vozniškim sposobnostim. Zaradi tega je v začetku zavoja z vozilom zapeljal v levo, preko nasprotnega smernega vozišča in naprej v levo na travnato brežino, kjer je na travnatem zemljišču padel. Po prevračanju je obležal na kraju, kjer je tudi umrl.

Kot so še dodali na mariborski policijski upravi, je v nesreči nastalo tudi za okoli 5000 evrov premoženjske škode, o zadevi pa bodo policisti s poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo.