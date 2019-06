Odbor si bo danes formalno podelil pooblastila, da lahko civilno toži Barra in nekdanjega glavnega pravnika Bele hiše Dona McGahna, če bosta vztrajala pri zavračanju pozivov na zaslišanje oziroma predajo dokumentov. Nadler je dejal, da bodo videli, kaj bodo dobili od ministrstva in bodo glede na to ustrezno ravnali. Če bo ministrstvo sodelovalo, tožb ne bo.

Demokrati za zdaj vztrajajo pri strategiji poplave preiskav predsednika Donalda Trumpa in njegove vlade in se niso odločili za formalni začetek postopka odstavitve (impeachment). Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je pretekli teden kolege odvračala od impeachmenta z zagotovilom, da si ne želi le odstavitve ampak, da Trump konča v zaporu.

Predsednika je to tako razjezilo in preplašilo, da je po mnenju številnih kritičnih komentatorjev prišel na dan z napovedjo carin na mehiški uvoz, da preusmeri pozornost.

Nadler je v ponedeljek pripeljal pred odbor nekdanjega glavnega pravnika Bele hiše pri predsedniku Richardu Nixonu Johna Deana, ki je sodeloval pri oviranju pravosodja z Nixonom, nato si premislil, priznal grehe in pokopal Nixonovo politično kariero. Sam je sicer izgubil odvetniško licenco in končal v zaporu za štiri mesece.

Danes je komentator televizije CNN in republikanski člani odbora so se skupaj s Trumpom, ki je gledal prenos in v živo tvital, najbolj ubadali s tem. Dean je dejal, da vidi veliko vzporednic med Nixonom in Trumpom glede oviranja pravosodja in vplivanja na priče.

Trump je tvitnil, da ne more verjeti, da so v odbor pripeljali Deana, in pribil, da ni sodeloval z Rusi. Nato je šel še pred kamere in dejal, da je med njim in Nixonom velika razlika. "Nixon je odšel, jaz ne odhajam. Velika razlika," je dejal. Kongresni republikanci niso imeli vsebinskih vprašanj, ampak so celotno zaslišanje označili za cirkus z zgodovinskim priokusom.

Preiskava posebnega tožilca Roberta Muellerja ni odkrila dovolj dokazov za kriminalno sodelovanje Trumpove predsedniške kampanje z Rusi, vendar predsednika ni oprala oviranja pravosodja. Kongresni demokrati in Mueller menijo, da je preiskava oviranja pravosodja naloga kongresa, Trump in njegov pravosodni minister Barr pa menita, da je zgodba končana.

Barr je raje sprožil preiskavo začetkov preiskave sodelovanja Trumpove kampanje z Rusi, ker da ni jasno, zakaj se je sploh začela.